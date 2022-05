Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo, Pochettino... Mbappé réclame de gros changements au PSG !

Publié le 17 mai 2022 à 19h45 par Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé n’a toujours pris aucune décision pour son avenir. De son côté, le PSG ferait tout son possible pour prolonger l’attaquant de 23 ans. Mais ce dernier voudrait voir d’importants changements s’opérer en interne pour envisager d’étendre son contrat.

Le feuilleton Kylian Mbappé n'en finit plus d'enflammer la rubrique mercato. En fin de contrat en juin prochain, l’international tricolore n’a toujours pas prolongé avec le PSG alors que le Real Madrid le convoite fortement. Cependant, l’attaquant de 23 ans n’aurait toujours pris aucune décision pour son avenir alors que la fin de saison approche. Comme le10sport.com l’a révélé en exclusivité, le PSG fait tout son possible pour étendre le contrat de Kylian Mbappé. Cependant, le champion du monde 2018 réclamerait des changements radicaux dans le projet parisien pour envisager de prolonger.

Mbappé veut des changements radicaux au sein de la direction du PSG pour envisager de prolonger