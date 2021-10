Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Real Madrid… Leo Messi a poussé un grand ouf de soulagement !

Publié le 10 octobre 2021 à 19h45 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé a finalement été retenu par le PSG cet été, Leo Messi aurait été ravi de voir l’international français rester à Paris.

Après quatre ans au PSG et à moins d’un an de la fin de son contrat, la question de l’avenir de Kylian Mbappé a fait l’objet d’un feuilleton à la fin de la dernière fenêtre estivale des transferts. Et pour cause, l’international français souhaitait s’en aller afin de rejoindre le Real Madrid, disposé à investir jusqu’à 200 M€ pour s’attacher ses services. Cependant, le PSG n’a jamais voulu ouvrir la porte à un départ de son joueur malgré sa situation contractuelle, ce qui a donc conduit Kylian Mbappé à rester au sein du club de la capitale française.

« Il était heureux qu'il reste »