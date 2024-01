Mercato - PSG : Mbappé privé d’un pactole ?

Thomas Bourseau

Lors de la saison 2021/2022, Kylian Mbappé a pris la décision de snober le Real Madrid afin de prolonger son contrat au PSG malgré une offre juteuse de la part du club merengue. Deux ans plus tard, le Real Madrid serait toujours sur les rangs, mais n’aurait nullement l’intention de faire les mêmes efforts économiques.

Kylian Mbappé se serait assis sur un joli pactole initialement promis par le PSG au moment de la signature de son contrat au printemps 2022. En effet, pour en partie convaincre Mbappé de signer une prolongation à l’époque, une prime de fidélité devait lui être versée à chaque été passé au Paris Saint-Germain. Celle de 2023 semblait s’élever à 70M€ environ, mais un accord aurait été convenu après le clash du mercato estival entre les parties concernées.

Trompé, le Real Madrid va revenir à la charge, mais…

Et il semblerait qu’un autre pactole initialement décidé entre le Real Madrid et l’entourage de Kylian Mbappé en 2022 échappe au capitaine de l’équipe de France. Selon The Athletic , l’approche du club merengue aurait changé dans le dossier Mbappé depuis l’échec de l’année en question. Ce qui devrait avoir une incidence importante sur un éventuel futur contrat au Real Madrid.

...le Real Madrid a décidé de ne pas autant gâter Mbappé