Mercato - PSG : Kylian Mbappé fait trembler le Real Madrid !

Kylian Mbappé se dirige vers la fin de son contrat les jours passant. Le PSG serait susceptible de perdre le meilleur buteur de son histoire en juin prochain, moment où Mbappé devrait s’être mis d’accord avec le Real Madrid, ou non, au vu de la deadline programmée pour sa décision. Un échec comme au printemps 2022 serait redouté à Madrid. Explications.

Depuis le 1er janvier, Kylian Mbappé est légalement dans son droit de trouver un terrain d’entente contractuel avec le club de son choix. Et pour cause, son bail le liant au PSG expirera en l’état le 30 juin prochain. De ce fait, le Real Madrid pourrait, contrairement au printemps 2022 et le coup de tonnerre qui s’en est suivi avec la prolongation de Mbappé au Paris Saint-Germain, se mettre d’accord dès maintenant avec le meilleur buteur de l’histoire du PSG.

Deadline fixée par le Real Madrid, la balle est dans le camp de Mbappé

Afin d’éviter la même désillusion qu’en mai 2022, le Real Madrid aurait fixé une date butoir à Kylian Mbappé et son entourage pour qu’ils donnent leur feu vert dans l’optique de négociations sérieuses : le 15 janvier prochain. A la mi-janvier, la page Mbappé sera alors tournée par le Real Madrid. Si le clan Mbappé dit oui au club merengue, ce serait seulement à cet instant précis que des discussions pour un pré-contrat auront lieu selon The Athletic.

Le Real Madrid craindrait la prolongation de contrat de Mbappé au PSG

Le média britannique affirme en outre que le Real Madrid n’afficherait pas une confiance à toute épreuve dans le feuilleton Kylian Mbappé. Sachant pertinemment que la volonté du PSG est de conserver le capitaine de l’équipe de France, le géant espagnol craindrait un nouveau coup dur dans le dossier Mbappé avec une nouvelle prolongation de contrat au Paris Saint-Germain.