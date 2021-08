Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé prêt à changer d’avis sur son avenir ?

Publié le 30 août 2021 à 20h45 par A.C.

Kylian Mbappé ne souhaite pas prolonger avec le Paris Saint-Germain et n’aurait désormais plus d’yeux que pour le Real Madrid, dont l’offre ne convainc toutefois pas encore...

On entre dans la dernière ligne droite. Voilà plusieurs jours que le bras de fer entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain continue, pour Kylian Mbappé. Nous vous avons expliqué sur le10sport.com que l’attaquant ne souhaite toujours pas prolonger et s’il ne quitte pas le PSG cet été, ce sera dans un an, à la fin de con contrat. La presse espagnole annonce une troisième offre madrilène supérieure à 200M€, mais finalement le Real Madrid aurait mis un terme aux négociations ce lundi, avec l’intention d’attendre le 1er janvier prochain.

Mbappé toujours concentré sur un départ