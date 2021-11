Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Neymar… Les révélations de cet ancien titi sur son passage au PSG !

Publié le 13 novembre 2021 à 1h45 par B.C.

Formé au PSG, Timothy Weah s’est prononcé sur son intégration dans le groupe professionnel aux côtés des autres stars, à l’instar de Neymar et Kylian Mbappé.

Fils de la légende George Weah, Timothy a eu l’occasion de marcher dans les traces de son père en évoluant sous les couleurs du PSG. L’international américain a disputé six rencontres avec l’équipe première du club parisien avant de prendre la direction du LOSC à l’été 2019, afin d’accroître son temps de jeu. À l’instar d’autres joueurs formés au PSG, Timothy Weah a en effet eu du mal à faire sa place dans l’effectif professionnel, mais cela n’empêche pas l’attaquant de 21 ans de garder un excellent souvenir du PSG.

« C'est un sentiment incroyable. C'était surréaliste, mais super amusant »