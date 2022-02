Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé lâche une grosse réponse pour son avenir !

Publié le 27 février 2022 à 11h10 par D.M.

Le Collectif Ultras Paris n'a pas hésité à faire passer un message à Kylian Mbappé, plébiscité par le Real Madrid. Après le match, le joueur a répondu aux supporters parisiens.

Le PSG croise les doigts pour Kylian Mbappé. Le club parisien espère encore obtenir l’accord du joueur pour une prolongation de courte durée. Ce n’est pas une mince affaire puisque le champion du monde a déjà un accord de principe avec le Real Madrid selon les informations exclusives du 10Sport.com. Pour tenter de le convaincre, les supporters du PSG ont fait passer un message lors de la rencontre face à l’ASSE ce samedi. « De Bondy à Paris, Kylian, ton histoire s'écrit ici » pouvait-on lire sur une banderole déployée par le Collectif Ultras Paris.

« Ça me touche beaucoup, ça me fait plaisir »