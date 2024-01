Mercato - PSG : Mbappé lâche une annonce, c’est la folie en Italie

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces dernières semaines, le PSG a dû faire face au Milan AC en phase de groupes de Ligue des champions. Un match sans doute particulier pour Kylian Mbappé, qui n'a jamais caché son attachement au club rossonero. A de nombreuses reprises, l'international tricolore a pris la parole pour clamer son amour, ce qui a interpellé les médias transalpins.

On le sait, Kylian Mbappé est un grand fan du Real Madrid, et ce depuis son plus jeune âge. Mais la formation merengue n'est pas la seule à avoir fait vibrer le Français. Le joueur du PSG n'a jamais caché son attachement pour le Milan AC, qui fût son adversaire en phase de groupes de Ligue des champions cette saison.

Mbappé clame son amour pour le Milan AC

Lors d'un entretien accordé à la Gazzetta dello Spor t durant l'été 2022, Mbappé avait expliqué cet attachement. « Si je viens, c’est que le Milan AC… Ma connexion avec Milan est spéciale. Quand j’étais enfant, j’avais une nourrice italienne et je passais beaucoup de temps avec sa famille. Ce sont tous des supporters de Milan. Donc, grâce à eux, j’ai aussi encouragé les Rossoneri et j’ai regardé beaucoup de matchs de Milan » avait déclaré le joueur du PSG. Sa mère et agente, Fayza Lamari, en a remis une couche ces dernières semaines. « Quand il rentrait à la maison, il ne parlait que du Milan. S'il perdait, il pouvait jeter la télécommande contre la télé et dire des insultes en italien » a-t-elle déclaré.

