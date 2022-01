Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland... L'annonce fracassante du clan Raiola !

Publié le 18 janvier 2022 à 10h15 par A.M.

Proche de Mino Raiola, l'agent espagnol Pedro Bravo assure que Kylian Mbappé et Erling Haaland ne joueront pas ensemble la saison prochaine.

L'été prochain, deux joueurs devraient particulièrement animer le mercato, à savoir Kylian Mbappé et Erling Haaland. Les deux attaquants sont déjà deux références à leur poste et sont amenés à dominer le monde du football dans les années à venir. Par conséquent, les convoitises sont importantes. L'attaquant du PSG, dont le contrat s'achève en juin prochain, semble destiné à rejoindre le Real Madrid, tandis que c'est plus flou pour le second notamment compte tenu du fait que l'opération totale de son transfert pourrait coûter une petite fortune. Le Norvégien est notamment dans le viseur du PSG, du FC Barcelone, de Manchester City ou encore du Real Madrid.

«Si Mbappé va au Real Madrid, Haaland jouera au FC Barcelone»