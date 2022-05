Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Guardiola... L'avenir de Pochettino est relancé !

Publié le 24 mai 2022 à 11h30 par Arthur Montagne

Après la prolongation de Kylian Mbappé, place à la révolution au PSG. En effet, de nombreux changements sont attendus à Paris puisque le départ de Leonardo semble acté. La situation de Mauricio Pochettino va également être suivie de près puisque son avenir est incertain. D'abord annoncé sur le départ, il pourrait finalement honorer son contrat. Explications.

La révolution est lancée ! Samedi, Kylian Mbappé a enfin tranché pour son avenir en annonçant sa prolongation de contrat avec le PSG jusqu'en 2025. Une grande nouvelle pour le club de la capitale, qui va s'accompagner d'importants changements en interne. Le premier d'entre eux concerne le poste de directeur sportif puisque Leonardo aurait été démis de ses fonctions. Son successeur serait même déjà connu puisque Luis Campos travaillerait en coulisses pour le club de la capitale. L'officialisation se fait encore attendre, mais cela ne devrait plus tarder puisque Nasser Al-Khelaïfi a révélé au micro de Canal+ qu'il allait « annoncer tous les changements la semaine prochaine, tout le projet, tous les changements . » Il sera également question de l'avenir de Mauricio Pochettino. Comme révélé par le10sport.com en novembre dernier, le PSG n'est pas convaincu par le technicien argentin et prépare sa succession depuis plusieurs mois. Et l'élimination contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions n'a rien arrangé pour lui. Ainsi, plusieurs noms circulent pour le remplacer à l'image de Zinedine Zidane, Thiago Motta ou encore Ruben Amorim. Et pourtant, avant le dernier match de la saison, Mauricio Pochettino assurait qu'il ne se voyait pas partir. « Je ne vois de raisons pour lesquelles je ne serais plus là la saison prochaine. J'ai encore une année de contrat », confiait l'Argentin en conférence de presse.

Pochettino finalement conservé ?

Et ce n'était finalement peut-être pas qu'un discours de façade. En effet, les évènements qui s'enchaînent sont plutôt favorables à Mauricio Pochettino. Selon les informations de L'EQUIPE , la prolongation de Kylian Mbappé est notamment un atout pour l'ancien manager de Tottenham. Les deux entretiennent en effet de très bonnes relations et l'attaquant français, dont le poids est désormais très important au PSG, n'a pas caché qu'il se verrait bien continuer à évoluer sous ses ordres. « La seule garantie que j’ai c’est qu’il a un contrat jusqu’en 2023. J’ai une super relation avec lui. C’est le club qui décidera. Mais moi, je m’entends très bien avec lui », expliquait le numéro 7 parisien. Par conséquent, un maintien de Mauricio Pochettino n'est pas à exclure, d'autant plus que le départ Leonardo est également bénéfique à l'Argentin. L'EQUIPE explique ainsi que les dirigeants du PSG estiment que le coach n'est pas responsable à lui seul des échecs parisiens cette saison. C'est plutôt le manque de fluidité entre l'entraîneur et le directeur sportif qui a posé problème. Et désormais que Leonardo n'est plus là, l'idée d'imaginer une association entre Mauricio Pochettino et Luis Campos n'est pas exclure.



Mais il y a une autre raison qui pourrait pousser le PSG à envisager de conserver Mauricio Pochettino jusqu'à la fin de son contrat en 2023. D'après L'EQUIPE , le rêve du Qatar se nomme Pep Guardiola dont le bail arrive également à échéance dans un an à Manchester City. Et en nommant un nouvel entraîneur dès aujourd'hui, qui sera donc toujours sous contrat l'été prochain, le PSG prendrait le risque de passer à côté de la possibilité de recruter l'ancien coach du FC Barcelone. D'autre part, conserver Mauricio Pochettino permettrait également aux Parisiens d'économiser les indemnités de licenciement estimées à 15M€. Le PSG conserverait toutefois des pistes pour remplacer le natif de Murphy, à l'image de Thiago Motta ou encore de Zinedine Zidane avec lequel une rencontre serait même prévue selon Mundo Deportivo . Mais dans le même temps, des pistes se referment à l'image de celle de Ruben Amorim, qui veut rester au Sporting CP selon Record , ou de Joachim Löw, qui ne rejoindra pas non plus le PSG selon Sky Sport . Autrement dit, ce qui semblait impensable il y a encore quelques jours est aujourd'hui une possibilité sérieuse, à savoir que Mauricio Pochettino soit toujours sur le banc parisien la saison prochaine.