Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé aurait fait une annonce retentissante au Real Madrid !

Publié le 19 avril 2021 à 21h10 par D.M.

Présent au PSG depuis 2017, Kylian Mbappé aurait annoncé au Real Madrid qu'il ne souhaitait pas prolonger son contrat avec le club parisien. Selon la presse italienne, le joueur serait tout proche de trouver un accord avec le club espagnol.

« Mbappé et Neymar n’ont pas d’excuses pour partir, car on a tout pour gagner tous les titres, la Ligue des champions » avait confié Nasser Al-Khelaïfi après la qualification de son équipe face au Bayern Munich. Pour Neymar, l’affaire est bouclée. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le joueur brésilien a trouvé un accord avec le PSG pour prolonger son contrat jusqu’en 2026, plus une année en option. Mais la tâche de Leonardo s’annonce plus compliquée pour Kylian Mbappé. Selon nos informations, le champion du monde n’a toujours pas trouvé d’accord avec son club et, à en croire la presse italienne, il pourrait bien rejoindre le Real Madrid cet été

Mbappé ne devrait pas prolonger avec le PSG