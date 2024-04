Mercato - PSG : Mbappé au Real Madrid, une star confirme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a d'ores et déjà acté son départ pour la fin de saison et devrait, sauf énorme rebondissement, s'engager libre avec le Real Madrid. Un feuilleton qui fait couler beaucoup d'encre, et Memphis Depay a confirmé en se montrant déjà excité à l'idée d'affronter de nouveau Mbappé en Liga.

Kylian Mbappé et le PSG, c'est bientôt la fin ! L'attaquant de 25 ans avait indiqué mi-février à ses dirigeants qu'il ne prolongerait pas son contrat dans la capitale, et il partira donc libre en fin de saison. Un accord semble avoir déjà été trouvé entre Mbappé et le Real Madrid, qui courtise la star du PSG depuis de nombreuses années. Et il est déjà attendu de pied ferme en Liga...

« Pas de doute », Depay s'enflamme pour Mbappé au Real

Interrogé par Prime Video , Memphis Depay a confirmé que le mariage entre Kylian Mbappé et le Real Madrid devrait parfaitement se faire : « Il n’y a pas de doute. Madrid et Kylian, ça va très bien ensemble. Partout où Kylian ira, il réussira. Il a la détermination, il a le talent donc nous verrons mais c’est excitant », lâche l'attaquant néerlandais de l'Atlético de Madrid.

Nouveau duel en Liga