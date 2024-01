Mercato - PSG : Mbappé annonce un accord avec Paris !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat à l'issue de la saison avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait donc partir libre à cette échéance, sans rapporter la moindre indemnité de transfert au club de la capitale. Un scénario déjà anticipé par la direction qui avait trouvé un accord avec sa star l'été dernier, comme l'a d'ailleurs confirmé Mbappé en personne.

Depuis le 1er janvier 2024, Kylian Mbappé est libre de négocier avec le club de son choix pour un transfert l'été prochain, étant donné que son contrat avec le PSG arrive à expiration. Un départ qui serait forcément préjudiciable pour le club de la capitale sur le plan sportif, mais en ce qui concerne l'aspect financier, le PSG a pris ses précautions avec Mbappé et un accord a été trouvé avec le capitaine de l'équipe de France l'été dernier afin qu'il renonce à une partie de ses primes.

« Avec l’accord que j’ai passé avec le président...»

Interrogé en zone mixte mercredi soir après la victoire du PSG contre Toulouse au Trophée des Champions (2-0), Kylian Mbappé a d'ailleurs confirmé cette information en évoquant un accord trouvé avec Nasser Al-Khelaïfi : « Je n’ai pas encore pris ma décision, je n’ai pas fait de choix. Avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties, à préserver la sérénité du club pour les défis à venir, c’est le plus important. On va dire que c’est secondaire. Ma situation, personne n’en parle au sein du club, ça n’intéresse pas grand-monde », a confié Mbappé.

Mbappé a renoncé à 80M€ de primes