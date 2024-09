Mercato - PSG : Mbappé a retourné sa veste à cause de Messi ?

Pierrick Levallet

Si Kylian Mbappé a réalisé son rêve d’enfance en signant au Real Madrid cet été, le capitaine de l’équipe de France aurait pu débarquer chez les Merengue bien plus tôt. Il était tout proche de s’engager dans le club madrilène en 2022, mais au dernier moment, le champion du monde 2018 a retourné sa veste pour prolonger au PSG. A cause d’un certain Lionel Messi ?

Pendant de très nombreux mois, le feuilleton Kylian Mbappé a alimenté le mercato la saison passée. Le capitaine de l’équipe de France était au coeur de nombreuses spéculations au sujet de son avenir. Le champion du monde 2018 a fini par s’engager librement au Real Madrid et a réalisé son rêve d’enfance. Mais il aurait pu débarquer chez les Merengue bien plus tôt dans sa carrière.

Mbappé a snobé le Real Madrid en 2022

En effet, Kylian Mbappé était tout proche de signer au Real Madrid en 2022. Le désormais Merengue était annoncé avec insistance au sein de la Casa Blanca cette année-là. Mais au dernier moment, Kylian Mbappé a retourné sa veste et a prolongé son contrat au PSG. L’international français aurait notamment changé d’avis à cause d’un certain Lionel Messi.

Lionel Messi à l'origine du retournement de situation ?

Comme le rapporte Relevo, Kylian Mbappé voulait continuer de jouer avec La Pulga, qu’il portait en haute estime. Le capitaine des Bleus a alors choisi de repousser les avances du Real Madrid pour signer un nouveau contrat colossal avec le PSG. Une fois Lionel Messi parti, Kylian Mbappé a estimé qu’il était pour lui aussi temps de quitter les Rouge-et-Bleu et de rejoindre le Real Madrid. La Casa Blanca a alors attendu que le bail de l’attaquant de 25 ans arrive à son terme pour pouvoir le recruter à moindre coût. Kylian Mbappé est désormais un joueur du Real Madrid, avec l’ambition de marquer le club madrilène de son empreinte.