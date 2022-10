Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé a lâché ses vérités, le feuilleton continue

Publié le 18 octobre 2022 à 06h00

Thomas Bourseau

Se trouvant au milieu de spéculations autour d’un transfert après le Mondial, à savoir pendant le mercato hivernal, Kylian Mbappé a tenu à nier toute demande de départ de sa part. Pour autant, le feuilleton pour son transfert ne s’arrête pas là et des premières réponses sont tombées.

Kylian Mbappé est au coeur des plus folles rumeurs de transferts depuis une semaine à présent. À cause de promesses supposément non tenues par la direction parisienne qui avaient été effectuées au moment des discussions de la prolongation de son contrat courant jusqu’en juin 2025 au PSG, Mbappé aimerait claquer la porte du club de la capitale dans les plus brefs délais. Il serait même question de la demande d’un bon de sortie pour le mercato hivernal d’après diverses sources dont Fabrizio Romano.

Mbappé dément une demande de transfert pour janvier

Cependant, après la victoire du PSG face à l’OM dimanche soir (1-0), Kylian Mbappé a nié une telle demande de sa part. « Je suis très heureux, je n’ai jamais demandé mon départ en janvier. L’info qui est sortie le jour du match, je n’ai pas compris. Parce que je ne suis impliqué ni de près ni de loin de cette info. Donc j’étais tout autant choqué que tout le monde, parce qu’il y a des gens qui peuvent penser que je suis impliqué, mais je ne suis pas du tout impliqué » . a confié l’attaquant du PSG lors de son passage en zone mixte.

Le Real Madrid et Chelsea, seules options fiables pour Mbappé ?

