Mercato - PSG : Mbappé a joué les agents pour un champion du monde

Publié le 22 septembre 2022 à 05h30 par Thomas Bourseau

Ousmane Dembélé et le PSG, l’histoire aurait pu s’écrire cet été alors qu’il était agent libre. Finalement, Dembélé a prolongé son contrat au FC Barcelone. Cependant, Leonardo et surtout Kylian Mbappé auraient tenté d’attirer le champion du monde au Paris Saint-Germain.

Au fil de la saison dernière, le feuilleton Ousmane Dembélé a fait couler beaucoup d’encre. Refusant de prolonger son contrat qui courrait alors jusqu’en juin dernier, Dembélé avait été écarté du groupe de Xavi Hernandez en toute fin du mercato hivernal sous ordre de la direction du FC Barcelone le temps qu’il trouve un point de chute.

Un accord verbal dès l’hiver dernier

Foot Mercato avait alors révélé qu’Ousmane Dembélé avait trouvé un accord par l’intermédiaire de son agent Moussa Sissoko avec Leonardo, ex-directeur sportif du Paris Saint-Germain. Néanmoins, dès lors que le licenciement de Leonardo a eu lieu en mai dernier, le feuilleton Dembélé a pris un énorme tournant.

Campos avait déposé son véto

Nommé conseiller football du PSG le 10 juin dernier, Luis Campos avait déjà commencé son travail officieusement dès la fin de la saison le 21 mai. Et dès son arrivée, le dirigeant portugais aurait refusé d’accueillir Ousmane Dembélé libre de tout contrat bien que le président Nasser Al-Khelaïfi ait pour sa part ouvert la porte à la venue du champion du monde tricolore comme Foot Mercato l’affirmait.

Une discussion entre Mbappé et Dembélé