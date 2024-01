Mercato - PSG : Mbappé a fait son choix, il balance

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé changera de club librement et gratuitement cet été s'il ne rempile pas d'ici-là. D'ailleurs, le numéro 7 parisien peut déjà négocier un transfert à 0€ avec l'écurie de son choix depuis le 1er janvier. Et comme l'a clairement laissé entendre Vadim Vasilyev - qui a fait signer son premier contrat professionnel à Kylian Mbappé - il a déjà fait son choix, mais il préfère entretenir le suspense pour le moment.

Durant l'été 2017, le PSG a réussi à convaincre à la fois Kylian Mbappé et l'AS Monaco. En effet, le club de la capitale a bouclé le transfert de l'attaquant français sous la forme d'un prêt avec une option d'achat de 180M€. Lors de son arrivée au PSG, Kylian Mbappé a paraphé un bail de cinq saisons. Et alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2022, le numéro 7 parisien a rempilé de deux nouvelles années (plus une en option jamais activée).

Direction le Real Madrid pour Mbappé ?

Engagé jusqu'au 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé partira donc librement et gratuitement dans un nouveau club cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Une information n'ayant pas échappé au Real Madrid. Et malheureusement pour le PSG, Kylian Mbappé a peut-être déjà décidé de filer vers la Maison-Blanche à la fin de la saison.

Mercato - PSG - Mbappé : Nouvelle annonce étrange du Real Madrid https://t.co/SMUWtjpkMU pic.twitter.com/PD8TiKugs8 — le10sport (@le10sport) January 15, 2024

«Je serais surpris s’il n’avait pas déjà fait son choix»