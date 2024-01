Mercato - PSG : Mbappé a bouclé un gros transfert à Paris !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'été dernier, Kylian Mbappé a vu plusieurs de ses coéquipiers en équipe de France rejoindre le PSG. C'est le cas de Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, mais aussi de Lucas Hernandez. Et dans certains de ces dossiers, la star parisienne a joué un rôle majeur. Par exemple, Hernandez a évoqué ses discussions avec Mbappé juste avant son transfert.

Le dernier mercato parisien a pris des accents français. Conseiller sportif du PSG, Luis Campos a donné la priorité aux joueurs de nationalité française. Ainsi, plusieurs Bleus ont débarqué dans la capitale comme Lucas Hernandez, Randal Kolo Muani ou encore Ousmane Dembélé. Ces joueurs ont retrouvé d'autres membres de l'équipe de France comme Kylian Mbappé.

Mercato - PSG : Tout est prêt pour Mbappé https://t.co/ho1tCjd99z pic.twitter.com/N2UlQ8Qvar — le10sport (@le10sport) December 30, 2023

Mbappé a vu ses potes débarquer au PSG

Et justement, la star du PSG aurait très bien pu jouer les intermédiaires dans ces trois dossiers. Mais Ousmane Dembélé l'assure, Mbappé ne s'est pas immiscé dans les discussions. « Une intervention de Mbappé ? Non. Il n'y a même pas eu d'appel. Il m'a demandé si j'allais venir, c'est tout. Il n'a pas essayé de me convaincre ou quoi que ce soit » avait lâché Dembélé.

« Ce transfert, j’en ai pas mal parlé avec Kylian »