Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi n'a aucun regret !

Publié le 26 août 2020 à 3h30 par A.M.

Malgré la défaite en finale de la Ligue des Champions, et le fait d'avoir été écarté du onze de départ lors des deux dernières rencontre du Final 8, Mauro Icardi ne regrette absolument pas d'avoir signé au PSG.

A la fin du mois de mai, malgré la crise sanitaire, Leonardo n'a pas hésité pour débourser 50M€, hors bonus, afin de s'offrir définitivement Mauro Icardi, qui était prêté par l'Inter Milan jusque-là. Et pourtant, l'attaquant argentin sortait d'une seconde partie de saison assez décevante. Ses prestations depuis la reprise n'ont pas vraiment été rassurantes et ont même poussé Thomas Tuchel à laisser Mauro Icardi sur le banc pour la demi-finale et la finale de la Ligue des Champions. Malgré tout, l'ancien buteur de l'Inter ne regrette pas son choix.

«Signer au PSG ? La meilleure décision de ma vie»