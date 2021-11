Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino a une préférence claire pour son avenir !

Publié le 22 novembre 2021 à 22h15 par H.G.

Alors qu’il est annoncé en Angleterre que Mauricio Pochettino souhaiterait prendre la succession d’Ole Gunnar Solskjaer sur le banc de Manchester United, cette tendance est en train de se confirmer en France.

Le glas de l’aventure de Mauricio Pochettino au PSG serait-il déjà sur le point de sonner ? En effet, tandis que la question de son départ n’était plus taboue en interne comme le10sport.com vous l'a dévoilé le 9 novembre dernier, la presse anglaise annonce avec grande insistance depuis quelques heures que l’entraîneur argentin désire rejoindre Manchester United, le club de Premier League ayant limogé Ole Gunnar Solskjaer ce dimanche matin à la suite d’une succession de mauvais résultats. Le nom de Mauricio Pochettino, sous contrat jusqu’en juin 2023 au PSG on le rappelle, apparait maintenant comme la piste numéro 1 des pensionnaires d’Old Trafford.

Mauricio Pochettino se voit bien manager en revenant en Premier League