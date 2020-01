Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marquinhos en remet une couche sur sa prolongation de contrat !

Publié le 14 janvier 2020 à 9h45 par G.d.S.S.

Après avoir officiellement prolongé son contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG lundi soir, Marquinhos a retracé toute son histoire avec le club de la capitale.

Recruté par le PSG lors du mercato estival 2013 pour 32M€, Marquinhos (25 ans) s’est peu à peu imposé comme un élément indispensable du club de la capitale. Le défenseur central brésilien a d’ailleurs conforté ce statut en officialisant lundi soir sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, et Marquinhos en a profité pour retracer sa belle histoire à Paris.

« J’ai eu besoin de temps pour construire mon histoire ici »