Mercato - PSG : Marco Verratti s’enflamme pour l’arrivée de Sergio Ramos !

Publié le 8 juillet 2021 à 20h10 par La rédaction

Après Achraf Hakimi en début de semaine, le PSG a officialisé l’arrivée de Sergio Ramos, libre de tout contrat. De quoi ravir Marco Verratti…

Le PSG continue son sans-faute sur le mercato et vient d’officialiser l’arrivée de Sergio Ramos. Une recrue XXL pour des ambitions aussi grandes que la carrière du défenseur espagnol. Et maintenant, le directeur sportif du PSG va pouvoir continuer son mercato afin d’offrir à Mauricio Pochettino le meilleur effectif possible. Parce qu’avec des renforts comme Sergio Ramos, l’entraîneur parisien risque d’être comblé. Et il n’est pas le seul.

« J'ai hâte de travailler avec lui »