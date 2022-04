Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Malgré son annonce surréaliste, Sergio Ramos se rapproche de la sortie !

Publié le 12 avril 2022 à 20h30 par Bernard Colas mis à jour le 12 avril 2022 à 20h46

À 36 ans, Sergio Ramos est en grande souffrance au PSG, ce qui pourrait précipiter son départ. Malgré une prise de parole auprès de Prime Vidéo qui a fait parler, dans laquelle il se montrait ambitieux pour la suite de sa carrière, l’ancien capitaine du Real Madrid pourrait bel et bien prendre la porte dès cet été.

Avec sa volonté de disposer d’un effectif de stars, le PSG a sauté sur l’occasion de recruter Sergio Ramos (36 ans) l’été dernier, alors libre de tout contrat. Après seize saisons, le Real Madrid a choisi de ne pas renouveler le bail de son capitaine, qui sortait d’une année noire chez les Merengue , marquée par plusieurs longues blessures (21 apparitions toutes compétitions confondues). Pas de quoi néanmoins effrayer le Paris Saint-Germain, qui a offert un bail de deux ans à celui qui était considéré quelques mois auparavant comme l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Freiné par des soucis au mollet, Sergio Ramos a toutefois vu son nom être davantage inscrit sur les bulletins médicaux publiés par l’écurie parisienne que sur les feuilles de match concoctées par Mauricio Pochettino durant les premiers mois de la saison. « On savait que Ramos avait un problème. La presse espagnole joue et vous jouez le jeu de la presse espagnole. Ils ont envie de dire que Ramos est nul et vous aidez. Mais on savait tout, on sait où en sont nos joueurs, on sait ce qui se passe », s’était justifié Leonardo en octobre dernier, avant de rétropédaler quelques mois plus tard, dans les colonnes de L’Équipe . « Malheureusement, il ne s'est pas passé ce qu'on imaginait. C'est dur pour lui, pour tout le monde , regrettait le directeur sportif du PSG en mars. Mais nos rapports sont clairs. Le jour où on dit qu'il ne peut plus jouer, ce sera clair pour tous. Ce n'est pas le cas. Après, ne pas jouer rend compliqué pour lui d'être un leader. On attendra avant de tirer des conclusions, la saison n'est pas finie. Mais je n'ai pas peur d'assumer des erreurs quand j'en commets. » Alors que la fin de saison approche, et que de grands changements sont attendus au Paris Saint-Germain après l’élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, le cas Sergio Ramos revient sur la table, et ce même si le défenseur de 36 ans a récemment retrouvé le chemin des pelouses.

Un départ inéluctable et logique pour Sergio Ramos ?