Mercato - PSG : Macron, Qatar… Kylian Mbappé est mis sous pression pour son avenir

Publié le 12 mai 2022 à 15h30 par Bernard Colas mis à jour le 12 mai 2022 à 16h00

Bientôt libre, Kylian Mbappé est annoncé avec insistance au Real Madrid, club qu’il souhaite rejoindre depuis son enfance. Pour autant, le PSG n’a pas lâché le morceau et poursuit son forcing auprès du joueur, mis sous pression.

À quelques jours de la fin de son engagement avec le PSG, Kylian Mbappé se sait très attendu. Le natif de Bondy a de nouveau fait parler de lui en début de semaine avec son déplacement à Madrid durant les quelques jours de repos accordés par le Paris Saint-Germain, de quoi rapidement enflammer la presse espagnole, bien que l’entourage du joueur ait assuré que ce déplacement n’avait rien à voir avec sa situation contractuelle. « Mbappé n'est pas venu chercher une maison ou rencontrer le Real Madrid », a confirmé Josep Pedrerol, présentateur de l’émission El Chiringuito . Néanmoins, Kylian Mbappé semble toujours se diriger vers le Real Madrid, club avec lequel il dispose déjà d’un accord moral en vue de la saison prochaine comme vous l’a révélé le10sport.com. Pourtant, une énorme pression est mise sur le champion du monde tricolore pour l’inciter à apposer sa signature sur un nouveau bail avec le PSG.

La pression est maximale sur les épaules de Mbappé

Comme le souligne Marca ce jeudi, Kylian Mbappé n’est pas serein à l’approche de la fin de son contrat. L’attaquant du PSG n’aurait aucun doute sur sa volonté de rejoindre le Real Madrid, un rêve qu’il veut réaliser depuis son enfance, mais Kylian Mbappé appréhenderait ce changement colossal qui s’annonce, conscient que son arrivée dans la capitale espagnole risque de changer son histoire mais également celle du football. Il faut dire que la tension est à son comble dans ce dossier, et Kylian Mbappé n’a pas caché son agacement dernièrement face à l’insistance des journalistes concernant la suite de sa carrière. « Ah c’est bon... », a-t-il lâché le 29 avril dernier en zone mixte après la rencontre à Strasbourg (2-2), en réponse à une question portant sur son avenir. Selon Marca , Kylian Mbappé et sa famille subissent une grosse pression de la part des dirigeants du PSG, mais également du Qatar, de la FFF, et même d’Emmanuel Macron, tous soucieux de son choix. « Il vaut mieux se battre pour qu’il reste dans le championnat français parce que c’est quand même un immense joueur », reconnaissait le chef de l'État au cours d'un entretien accordé à Quotidien en avril. L’attaquant de 23 ans aurait ainsi des craintes sur les répercussions de sa décision sur ses proches, et notamment son petit frère Ethan, évoluant dans les catégories jeunes du PSG, désireux de s’imposer un jour avec les professionnels.

