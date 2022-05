Mercato - PSG : Luis Suarez envoie un énorme message à Messi pour son avenir !

Foot - Mercato - PSG

Libre de tout contrat après son départ de l'Atlético, Luis Suarez espère, un jour, évoluer en MLS aux côtés de Lionel Messi, lié au PSG jusqu'en 2023.

Lors d'un long message posté sur Instagram , Lionel Messi a fait le bilan de sa première année au PSG, mais a aussi laissé entendre qu'il serait à Paris la saison prochaine. Un message, qui met un terme aux rumeurs de départ de l'international argentin. Mais nul doute que la question de son avenir devrait revenir sur la table à la fin du prochain exercice. En effet selon la presse américaine, Messi aurait prévu de terminer sa carrière en MLS. La Pulga compterai acheter 35% des droits de la franchise américaine de l’Inter Miami avant d’y signer à l’été 2023

Très proche de Lionel Messi, Luis Suarez s'est prononcé sur son avenir, mais aussi sur celui de l'international argentin. Libre après son départ de l'Atlético, l'attaquant uruguayen n'a pas caché son envie d'évoluer aux Etats-Unis aux côtés de son ancien partenaire au FC Barcelone. « Jouer à Miami avec Messi ? J'espère. Nous nous entendons bien sur et en dehors du terrain » a déclaré Luis Suarez au micro de la Cadena Ser.

Luis Suárez: "Playing in Miami with Messi? Hopefully. We've been good together on and off the pitch." pic.twitter.com/7jfCRdr0F0