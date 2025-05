Mercato - PSG : Luis Enrique vend la mèche pour ce buteur ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que les spéculations vont train depuis quelque temps au sujet du cas Gonçalo Ramos au PSG, Luis Enrique a vanté les mérites du buteur portugais samedi soir après son remarquable triplé à Montpellier. Et l'entraîneur espagnol du PSG a même peut-être vendu la mèche pour son avenir...

Gonçalo Ramos (23 ans) au PSG, stop ou encore ? Le buteur portugais se retrouve désormais relégué au second plan dans la hiérarchie instaurée en attaque par Luis Enrique, derrière Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué et Bradley Barcola. Mais samedi soir, alors que l'entraîneur du PSG a procédé à une large revue d'effectif, Ramos était titulaire et n'a pas manqué de briller en inscrivant un remarquable triplé en à peine 15 minutes à Montpellier (victoire 4-1).

Gonçalo Ramos toujours important pour le PSG ?

D'ailleurs, en conférence de presse d'après-match, Luis Enrique s'est enflammé pour Gonçalo Ramos : « C'est merveilleux. Hat-trick, très bien, j'ai apprécié. Gonçalo est un joueur avec un rendement très important, qu'il joue une minute ou plus. Et même quand il ne joue pas du tout, il aide l'équipe », a indiqué l'entraîneur du PSG, qui semble donc considérer l'international portugais comme un joueur important du vestiaire.

« Une garantie pour l'équipe »

« Aujourd'hui, il a eu l'occasion de marquer trois buts et c'est un joueur qui donne toujours son maximum, qui est une garantie pour l'équipe », a précisé Luis Enrique. Peut-être une façon de laisser entendre qu'il compte toujours autant sur Gonçalo Ramos pour l'avenir de son projet au PSG...