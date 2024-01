Mercato - PSG : Luis Enrique valide déjà ce transfert à 20M€

Thibault Morlain

A peine le mercato hivernal ouvert, le PSG a annoncé sa première recrue. En effet, comme attendu, Lucas Beraldo a officiellement été recruté par le club de la capitale en ce 1er janvier. Evoluant précédemment à Sao Paulo, le défenseur central brésilien a été recruté pour 20M€. Cela fait donc un nouveau joueur pour Luis Enrique, qui s’est confié sur l’arrivée de Beraldo à Paris.

Pas très actif lors du mercato hivernal les dernières années, le PSG a déjà recruté un nouveau joueur en ce mois de janvier. En effet, le club de la capitale a annoncé la signature de Lucas Beraldo. Faisant face à des absences dans le secteur défensif, Paris peut désormais compter sur l’ex-joueur de Sao Paulo. A 20 ans, Beraldo débarque donc en Europe, rejoignant ainsi le PSG et l’effectif de Luis Enrique.



« C’est un joueur d’avenir très intéressant »

En marge du Trophée des Champions face à Toulouse, Luis Enrique était en conférence de presse ce mardi. L’entraîneur du PSG a alors évoqué l’arrivée de Lucas Beraldo, confiant : « Beraldo est le premier joueur qui est arrivé durant ce mercato. Il a pu s’entraîner avec nous. On a vu un peu ce qu’on connaissait déjà. Avant de signer un joueur, il y a un suivi profond. On tente toujours d’avoir le plus d’informations sur le joueur, pas seulement sur le plan sportif. Pour comprendre le profil d’un joueur, il faut savoir au-delà du football. Il y a une composante pour nous qui est importante, les joueurs qui viennent doivent avoir une personnalité, un mental de quelqu’un de professionnel. Lucas Beraldo est quelqu’un qui remplit cela. Il est bon défensivement et offensivement, il est jeune, c’est un joueur d’avenir très intéressant ».

