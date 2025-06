Mercato - PSG : Luis Enrique prêt à claquer la porte !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Vainqueur de la Ligue des Champions, le PSG a réussi à trouver la bonne formule sur mais aussi en dehors des terrains. En effet, la relation est idéale entre Luis Enrique et Luis Campos. Les deux travaillent main dans la main à Paris, mais voilà qu’au moindre écart, l’entraîneur du PSG pourrait ne pas hésiter à s’en aller.

« Si Luis Campos venait lui dire… »

Invité de Big Five, Loïc Tanzi s’est exprimé sur la relation entre Luis Enrique et Luis Campos. Le journaliste de L’Equipe a alors révélé ce qui pourrait amener l’entraîneur du PSG à claquer la porte : « Luis Enrique ne le voit pas comme une menace, sinon il partirait. Si Luis Campos venait lui dire tu ne fais pas jouer tel joueur et que ce serait validé par la direction au-dessus, Luis Enrique prendrait la porte du PSG tous les jours. Le boss du PSG du sportif, c’est Luis Enrique ».