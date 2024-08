Mercato - PSG : Luis Enrique prépare deux renforts inattendus

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que le PSG n'ait recruté que Matvey Safonov cet été, Luis Enrique peut toutefois compter sur plusieurs renforts dans son effectif. Et pour cause, Gabriel Moscardo est arrivé à Paris, six mois après son transfert, tandis qu'Ayman Kari a fait son retour à la suite d'un prêt à Lorient. Et le technicien espagnol espère bien être en mesure de le faire une place.

Pour le moment, seul Matvey Safonov a signé au PSG, s'engageant pour environ 20M€ en provenance de Krasnodar. Mais cela semble s'activer ces derniers jours puisque désormais, Joao Neves est tout proche de s'engager à Paris. Un transfert qui devrait avoisiner les 70M€ bonus compris, avec le prêt de Renato Sanches à Benfica.

Le PSG veut faire de la place à Moscardo et Kari

Cependant, selon les informations de L'EQUIPE, Luis Enrique peut déjà compter sur deux renforts sur lesquels il a bien l'intention de s'appuyer. En effet, Gabriel Moscardo, recruté lors du précédent mercato d'hiver et prêté dans la foulée à Corinthians, est arrivé à Paris cet été et participe aux entraînements depuis la reprise. Sans oublier Ayman Kari, prêté la saison dernière à Lorient, et dont Luis Enrique semble adorer le profil.

Des départs attendus au milieu ?

Ainsi, afin de faire de la place à ses deux jeunes milieux de terrain la saison prochaine dans la rotation, le PSG envisage de dégraisser dans ce secteur de jeu. En effet, alors que Renato Sanches va rejoindre Benfica dans le cadre du transfert de Joao Neves, d'autres départs sont attendus. L'EQUIPE rappelle ainsi que Manuel Ugarte est sur le départ avec Manchester United qui serait intéressé, tandis que Carlos Soler n'entre également pas dans les plans parisiens. L'Espagnol serait d'ailleurs convoité par la Real Sociedad, mais aurait également des touches en Premier League. Autrement dit, le mois d'août s'annonce brûlant à Paris.