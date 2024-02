Mercato - PSG : Luis Enrique est réclamé à l’étranger !

Axel Cornic

Avec le départ annoncé de Xavi en fin de saison, le FC Barcelone cherche un nouvel entraineur et plusieurs pistes seraient actuellement étudiées par les dirigeants. Mais du côté des joueurs actuels du club blaugrana on semble déjà avoir un grand favori, qui pourrait arriver en provenance du Paris Saint-Germain.

Arrivé l’été dernier pour remplacer Christophe Galtier, Luis Enrique ne fait vraiment l’unanimité au PSG. Pourtant, force est de constater qu’il est toujours en course pour tous les titres possibles, avec notamment une victoire lors du 8 de finale aller de Ligue des Champions face à la Real Sociedad (2-0). Et en Espagne, on semble justement commencer à le regretter...

Le vestiaire du Barça rêve de Luis Enrique

D’après les informations de The Athletic , Luis Enrique aurait laissé un excellent souvenir du côté du FC Barcelone, club qu’il a dirigé par le passé et dont il a également été joueur. Alors que les débats autour de la succession de Xavi font rage, plusieurs sources au sein du vestiaire barcelonais aurait assuré que le grand rêve de l’équipe serait de voir Luis Enrique revenir sur le banc. Parmi les joueurs qui étaient sous ses ordres à l’époque, on peut retrouver Marc-André ter Stegen et Sergi Roberto.

Le PSG pense déjà à Motta