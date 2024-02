Mercato - PSG : Le Qatar tient déjà le successeur de Luis Enrique !

Axel Cornic

Arrivé l’été dernier pour remplacer un Christophe Galtier très critiqué, Luis Enrique est lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025. Mais tout peut arriver sur le banc du club de la capitale et du côté de Doha, on semble d’ores et déjà avoir trouvé le successeur du technicien espagnol.

L’aventure parisienne de Luis Enrique n’est pas un long fleuve tranquille, avec plusieurs soucis rencontrés lors de ses six premiers mois. Certains de ses choix ne sont toujours pas compris et même si les dirigeants ont parlé de période de transition, une élimination en 8e de finale de Ligue des Champions serait une véritable catastrophe.

Motta, la nouvelle vague italienne

Ça tombe bien, dans seulement quelques mois Thiago Motta sera libre, puisque le contrat qui le lie à Bologna se termine le 30 juin prochain. Ancien joueur du PSG, l’Italien a fait ses premiers pas d’entraîneur chez les U19 et après des expériences éphémères au Genoa ou à La Spezia, il réalise d’excellentes choses avec le club émilien.

Le PSG le suit de très près