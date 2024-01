Mercato - PSG : Luis Enrique dénonce une fake news ?

Thomas Bourseau

Cela fait à présent quelque temps que Kylian Mbappé joue au poste de numéro 9 au PSG et que Randal Kolo Muani ainsi que Gonçalo Ramos ne dispose plus des faveurs de Luis Enrique pour son onze de départ. Au point où la presse évoque un malaise et notamment une éventuelle vente de Ramos. Cependant, lors de son point presse de ce vendredi, l’entraîneur du PSG a mis un terme aux rumeurs.

Cette semaine, le quotidien sportif L’Équipe a fait des révélations sur le ressenti de Luis Enrique sur deux recrues XXL du PSG à la dernière intersaison : Randal Kolo Muani pour 90M€ et Gonçalo Ramos pour une opération d’un montant total de 80M€. D’après ses informations, le journal a affirmé que l’entraîneur du PSG, après avoir testé Kolo Muani et Ramos pendant des semaines à la position de numéro 9, ne seraient pas aptes à ses yeux à remplir cette tâche.

Kolo Muani n’apporte pas satisfaction, Ramos en danger au PSG ?

C’est pourquoi depuis quelques semaines Kylian Mbappé évolue au poste d’attaquant de pointe. Au point où les propriétaires qataris du PSG songeraient de plus en plus à l’idée de vendre Gonçalo Ramos en cas d’offre économiquement importante d’ici la fin du mercato hivernal selon L’Équipe . Et ce, bien que l’option d’achat ait été levée à l’automne dernier. Cependant, il se pourrait bien que les rumeurs étalées dans la presse au sujet de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani ne soient que des fake news.

«J'espère que ce sont le présent et le futur du club»