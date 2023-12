Mercato - PSG : Luis Enrique déballe tout sur son arrivée

Amadou Diawara

A la fin de la dernière saison, la direction du PSG a remercié Christophe Galtier pour le remplacer par Luis Enrique. Arrivé il y a six mois à Paris, le coach espagnol a lâché toutes ses vérités sur ses premiers pas au sein du club de la capitale.

Passé totalement à côté de sa deuxième partie de saison 2022-2023, le PSG a décidé de se révolutionner. En effet, le club de la capitale a changé d'entraineur, avant d'enflammer le mercato. En ce qui concerne son banc, le PSG a évincé Christophe Galtier, et ce, pour installer Luis Enrique à sa place.

Luis Enrique a remplacé Christophe Galtier au PSG

Arrivé à la fin de la dernière saison au PSG, Luis Enrique a mis en place une philosophie de jeu très offensive avec un pressing intense dès la perte du ballon. Interrogé sur ses premiers pas à Paris, le technicien espagnol a lâché quelques confidences, avouant qu'il était satisfait de ses débuts au sein du club de la capitale.

«Tout a été positif dès le début»