Mercato - PSG : Luis Enrique balance sur le nouvel attaquant !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi soir, le PSG a réalisé un superbe match et l’a largement emporté à domicile face à Montpellier (6-0). Titularisé à la pointe de l’attaque en l’absence de Gonçalo Ramos, Marco Asensio a inscrit son premier but de la saison. Alors que le mercato estival approche de sa fin, Luis Enrique a été interrogé sur la possible venue d’un avant-centre.

Le PSG en plein récital. Une semaine après son succès inaugural sur la pelouse du Havre (1-4), le club de la capitale recevait Montpellier au Parc des Princes ce vendredi soir. En pleine maîtrise, la formation de Luis Enrique s’est largement imposée (6-0). De nombreux joueurs ont brillé, tout comme le collectif mis en place par le coach espagnol.

Mercato - PSG : Un incroyable deal évoqué à l’étranger ? https://t.co/mgVf6eUnAA pic.twitter.com/5bxhCbIaAD — le10sport (@le10sport) August 23, 2024

Asensio a joué attaquant contre Montpellier

En l’absence de Gonçalo Ramos, qui pour rappel, a été opéré de la cheville et sera absent au moins trois mois, Luis Enrique a décidé de lancer Marco Asensio à la pointe de l’attaque ce soir. Auteur d’une belle performance et buteur en première période sur un superbe service de la recrue João Neves, l’Espagnol a prouvé qu’il pouvait être une option concrète à ce poste là. Mais alors que le mercato estival se termine dans huit jours, que pense Luis Enrique d’une possible arrivée d’un nouvel attaquant à Paris ?

Luis Enrique est satisfait de son effectif

Interrogé à ce propos par DAZN à l’issue de cette grande victoire, l’entraîneur du PSG n’a rejeté aucune possibilité. Questionné sur le mercato, Luis Enrique a simplement répondu : « J’ai besoin de tout mais je suis très satisfait (de l’équipe actuelle, ndlr) ».