Mercato - PSG : Luis Enrique annonce le successeur de Mbappé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé a déjà acté son départ du PSG pour l’été prochain alors que son contrat arrive à expiration, et il s’agit désormais de dénicher son successeur. Xavi Simons fait partie des options à l’étude alors qu’il reviendra de prêt en fin de saison, et Luis Enrique se lâche sur les qualités du jeune crack néerlandais.

Le PSG se prépare d’ores et déjà à un mercato estival agité avec bien évidemment la perte de Kylian Mbappé, qui arrive en fin de contrat et ne prolongera pas. La direction du club de la capitale va donc devoir lui trouver un successeur en attaque, et Xavi Simons (20 ans), actuellement prêté par le PSG au RB Leipzig, pourrait correspondre à ce profil.

Simons au PSG pour faire oublier Mbappé ?

L’EQUIPE a indiqué vendredi dans ses colonnes que Xavi Simons, qui dispose d’une clause dans son contrat au PSG lui offrant un droit de regard sur son avenir, aurait fixé deux conditions très claires : disputer la Ligue des Champions et avoir du temps de jeu. Des éléments que Luis Enrique sera en mesure de lui offrir l’an prochain au PSG, d’autant qu’il apprécie beaucoup son profil comme il l’a indiqué dans un live Twitch jeudi soir.

« Il est excellent »