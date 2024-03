Mercato : Le FC Nantes a recruté une pointure, l'OM et le PSG dépassés !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Actuellement à la place de barragiste en Ligue 1, le FC Nantes a réagi après la défaite à Strasbourg (3-1) en rappelant Antoine Kombouaré, parti il y a seulement dix mois. Le club mise ainsi sur un spécialiste des missions sauvetages avec une solide expérience en Ligue 1, faisant de lui l’entraîneur le plus capé en Championnat cette saison.

Revoilà Antoine Kombouaré ! Dix mois après son départ du FC Nantes, le Kanak a été rappelé par Waldemar Kita pour prendre la succession de Jocelyn Gourvennec et redresser le club, qui occupe actuellement la 16e place du classement, synonyme de barrages en fin de saison. Antoine Kombouaré a désormais l’habitude de ce rôle de pompier de service et dispose d’une solide expérience en Ligue 1, faisant désormais de lui l’entraîneur le plus expérimenté en fonction.

FC Nantes : Kombouaré annonce déjà des renforts https://t.co/rhglVbv0EX pic.twitter.com/UN35PV01EW — le10sport (@le10sport) March 21, 2024

Kombouaré est le plus capé

Comme l’a souligné la LFP sur son site internet, Antoine Kombouaré est de loin l’entraîneur le plus capé de la Ligue 1 avec 498 matches à son actif, devant Michel Der Zakarian (Montpellier, 363) et László Bölöni (FC Metz, 276). Lui aussi nommé en cours de saison à l’OM, Jean-Louis Gasset est quatrième du classement avec 175 rencontres dirigées.

Luis Enrique fait partie des petits nouveaux

Sans surprise, le PSG est en bas du classement avec Luis Enrique, qui a découvert la Ligue 1 l’été dernier. L’Espagnol est avant-dernier avec 26 matches au compteur, tout comme Adi Hütter (AS Monaci, 26), Carles Martinez Novell (Toulouse, 26) et Francesco Farioli (Nice, 26). Pierre Sage est aujourd’hui le moins expérimenté, avec 14 rencontres dans l’élite.