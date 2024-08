Mercato - PSG : Luis Enrique a trouvé la solution pour oublier Mbappé, il hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a cédé Kylian Mbappé qui est parti libre vers le Real Madrid. Et la question de sa succession s'est posée tout l'été, sans que le club de la capitale ne recrute d'attaquant pour le remplacer. Et pour cause, Luis Enrique a décidé d'opter pour un projet plus collectif qui fonctionne très bien en ce début de saison, comme le souligne Bixente Lizarazu, impressionné par la victoire contre Montpellier (6-0).

Cet été, le PSG a vu partir Kylian Mbappé qui s'est engagé avec le Real Madrid alors que son contrat arrivait à échéance. Par conséquent, la question de sa succession s'est rapidement posée puisque le club parisien perdait son attaquant vedette. Plusieurs pistes ont été étudiées pour le remplacer, mais le PSG n'a finalement recruté aucun attaquant pour remplacer le capitaine de l'équipe de France. Et cela pourrait même rester ainsi jusqu'à la fin du mercato.

La formule de Luis Enrique pour remplacer Mbappé

Et pour cause, Luis Enrique a privilégié la méthode collective plutôt qu'individuel. Ainsi, au lieu de recruter une star, le PSG fait confiance à son équipe, avec un collectif bien rôdé comme l'a démontré la large victoire contre Montpellier (6-0). Depuis le début de saison, le PSG a inscrit 10 buts avec 7 buteurs différents, ce qui confirme la nouvelle stratégie de Luis Enrique.

«On est dans un projet très collectif»

Et sur le plateau de Téléfoot, Bixente Lizarazu a d'ailleurs validé la façon dont le PSG a décidé de remplacer Kylian Mbappé. « Ça démarre très fort, je n’ai pas de critique à faire. Ça marche bien partout, ça marque de partout. Que tu sois défenseur, milieu de terrain ou attaquant, ils sont très efficaces et spectaculaires. On est dans un projet très collectif. Il n’y a plus Messi, plus Neymar, plus Mbappé, donc on va voir. C’est le début de la saison, mais pour l’instant cela se passe très bien », assure le champion du monde 1998, visiblement convaincu par le nouveau PSG.