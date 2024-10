Mercato - PSG : Luis Enrique a réclamé le transfert d'un phénomène !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, quatre nouveaux joueurs sont arrivés au PSG, mais Luis Enrique aurait aimé d'autres renforts à l'image de Rayan Cherki. Cependant, ce transfert n'a pas abouti et le nouveau projet du PSG s'interdit de recruter des joueurs en dépensant sans compter et a donc renoncé à l'idée de recruter un joueur créatif.

Durant le mercato estival, le PSG a multiplié les pistes, notamment dans le secteur offensif. Dans cette optique, Rayan Cherki a notamment circulé et tout semblé même bouclé pour le transfert du milieu offensif de l'OL. Mais ce dernier a finalement fait faux-bond au PSG comme le rappelle Marc Mechenoua, journaliste du Parisien.

Luis Enrique voulait Cherki

« C'est un profil que Luis Enrique aurait souhaité recruter en effet et il avait ciblé Rayan Cherki avec qui tout était ficelé mais qui a fait faux bond. Mais le technicien espagnol et son directeur sportif ne souhaitent pas recruter des joueurs à tout va et surpayer », confie le journaliste dans un questions/réponses organisé sur le site du Parisien, avant de poursuivre.

«Luis Enrique et Luis Campos ne souhaitent pas recruter des joueurs à tout va et surpayer»

« Il y a des choses sur lesquelles Luis Enrique ne dit pas tout mais sur le mercato, il a fait passer quelques messages très clairs ces derniers mois. D'abord, il veut des joueurs qu'il sent impérativement motivés pour rejoindre le PSG. Ensuite, il ne souhaite pas que le club dépense des sommes folles sur le marché et préfère parler d'opportunité », ajoute Marc Mechenoua.