Mercato - PSG : Luis Enrique a convaincu une star étrangère !

Une période cruciale débute pour le Paris Saint-Germain, qui va devoir construire les bases d’un tout nouveau cycle après le départ de Kylian Mbappé. Cela passera sans aucun doute par le mercato estival et le premier coup pourrait arriver de Serie A avec Khvicha Kvaratskhelia, qui pourrait devenir la nouvelle arme offensive de Luis Enrique.

Inconnu il y a encore quelques saisons, Khvicha Kvaratskhelia a explosé et est devenu l’une des grandes stars de la Serie A. Mais il pourrait bientôt passer à l’échelon supérieur, puisque son Napoli ne disputera aucune compétition européenne la saison prochaine et pourrait donc être contraint de le vendre.

Paris bloqué pour Kvaratskhelia

Le PSG souhaiterait donc profiter de l’occasion pour oublier Kylian Mbappé et s’attacher les services de l’un des joueurs les plus suivis d’Europe. Pour le moment, la presse italienne a toutefois annoncé que la première offre parisienne de 60M€ aurait été refusée par le Napoli et une deuxième de 100M€ qui pourrait bientôt arriver, ne devrait vraisemblablement pas recevoir une réponse différente. D'ailleurs, le président napolitain Aurelio De Laurentiis tenterait actuellement de prolonger son contrat, qui se termine en 2027.

Luis Enrique a réussi à le convaincre