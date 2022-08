Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos veut boucler un transfert à 53M€

Publié le 2 août 2022 à 20h10 par Quentin Guiton

Pour son mercato, le PSG aimerait encore mettre la main sur un renfort en attaque. Après l’échec des pistes Robert Lewandowski et Gianluca Scamacca, Luis Campos aurait coché le nom de Benjamain Sesko. Mais l’attaquant du RB Salzbourg attirerait aussi l’œil d’autres gros clubs européens. Et à présent, les prétendants du Slovène seraient fixés sur le prix à payer…

Même après avoir recruté Hugo Ekitike en provenance de Reims, le PSG souhaiterait un autre renfort pour accompagner Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque la saison prochaine. Et après avoir échoué dans les dossiers Robert Lewandowski (FC Barcelone) et Gianluca Scamacca (West Ham), Luis Campos aurait flashé sur Benjamin Sesko du RB Salzbourg, en plus de Gonçalo Ramos (Benfica) selon AS . L’attaquant slovène serait même l’un des joueurs préférés du Portugais pour l’attaque du PSG.

Mercato - PSG : Nouvelle annonce sur le transfert de Xavi Simons https://t.co/PNJZ2awazF pic.twitter.com/EwZuf8rx1Z — le10sport (@le10sport) August 2, 2022

Une grosse concurrence

Toutefois, le PSG ne serait pas seul sur le dossier. En effet, le successeur de Karim Adeyemi serait dans le viseur de grosses écuries européennes. Outre le PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético Madrid, Chelsea, Manchester United, Liverpool et Newcastle seraient également sur sa piste.

