Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos va régler un vieux chantier de Leonardo

Publié le 16 septembre 2022 à 02h30 par Guillaume de Saint Sauveur

La direction du PSG prépare une vaste opération de prolongations de contrat, et le capitaine Marquinhos est notamment concerné. Luis Campos envisage de reprendre les négociations avec l’entourage de l’international brésilien, et pourra s’appuyer sur le travail déjà amorcé ces derniers mois par Leonardo. Explications.

Joueur emblématique du PSG version QSI qu’il a rejoint en 2013 en provenance de l'AS Rome pour 32M€ et où il a réussi à s’imposer comme une référence mondiale, Marquinhos (28 ans) porte même le brassard de capitaine depuis le départ de Thiago Silva en 2020. Et l’international brésilien a les idées claires pour son avenir…

Mercato - PSG : Une grosse réponse tombe pour l’avenir de Kylian Mbappé https://t.co/DEH4SnTVq5 pic.twitter.com/kZK2PPdmD7 — le10sport (@le10sport) September 15, 2022

« Ma volonté, c’est de rester »

En avril dernier, interrogé au micro du Canal Football Club, Marquinhos affichait son envie de prolonger son contrat actuel qui court jusqu’en 2024 au PSG et faisait passer un message clair à sa direction : « Ma volonté aujourd’hui, c’est de rester. On sait comment ça se passe, tant que tu es performant et que tu joues bien (…) Aujourd’hui, je ne pense pas à partir, et si je peux faire toute ma vie ici à Paris, ça m’ira très bien et je serai très heureux », confiait le capitaine du PSG, qui n'envisage donc pas de partir. Et le discours a été entendu.

Leonardo avait commencé le travail pour Marquinhos

Comme l’a révélé L’EQUIPE, Luis Campos a commencé à évoquer le sujet d’une prolongation avec Marquinhos. Les négociations étaient déjà très nettement avancées avec l’ancienne direction, celle de l'ancien directeur sportif Leonardo, pour un nouveau contrat pour le défenseur central. Le capitaine du PSG était sur le point d’étendre son engagement jusqu’en juin 2027 avant que les importants changements en interne ne soient opérés avec le départ de Leonardo. De ce fait, Luis Campos peut s’appuyer sur le chantier entamé par son prédécesseur pour fixer au plus vite l'avenir de Marquinhos et acter sa prolongation de contrat.