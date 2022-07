Mercato - PSG : Luis Campos reçoit une énorme réponse pour ce joueur du Barça

Foot - Mercato - PSG

Après Vitinha, Luis Campos travaille sur d’autres dossiers pour des futures recrues au PSG. Alors que les arrivées de Milan Skriniar et Gianluca Scamacca seraient bien engagées, en Espagne, on a dévoilé l’intérêt du PSG pour Inaki Pena, gardien du FC Barcelone. Toutefois, celui qui revient d’un prêt à Galatasaray n’a visiblement pas prévu de rejoindre le Parc des Princes tout de suite.

Au PSG, Luis Campos préparerait déjà la succession de Keylor Navas. Gianluigi Donnarumma futur numéro 1, le Costaricien pourrait prochainement s’en aller. Et pour seconder l’Italien, le nom d’Inaki Pena aurait été coché. Ce dernier revient au FC Barcelone après un prêt à Galatasaray. Mais quid de son avenir alors que Marc-André ter Stegen et Neto sont toujours là ?

Concernant l’avenir d’Inaki Pena, le journaliste François David a apporté une grande réponse ce mardi sur son compte Twitter . Ainsi, comme il l’a expliqué, le gardien du FC Barcelone serait décidé à rester chez les Blaugrana. Inaki Pena n’aurait pas l’intention de s’en aller, souhaitant rester pour gagner une place de numéro 1 bis au Barça.

Comme on vous le dit depuis des semaines : les premiers à partir côté Barça, Lenglet et Memphis, les deux seuls Internationaux à garder une cote. Iñaki Peña ne veut pas bouger et veut s'imposer comme numéro 1 bis. https://t.co/xgLnbjqWdy