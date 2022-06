Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos reçoit un appel du pied pour ce gros transfert

Publié le 21 juin 2022 à 1h00 par Arthur Montagne

Cet été, Luis Campos souhaite recruter un défenseur central d'envergure. Dans cette optique, la priorité se nomme clairement Milan Skriniar. Le PSG aurait même déjà transmis au moins une offre à l'Inter Milan. Et Giuseppe Marotta sous-entend d'ailleurs qu'un transfert de l'international slovaque n'est absolument pas à exclure.

Nommé conseiller football du PSG, Luis Campos ne chôme pas pour renforcer l'effectif du club parisien. Dans cette optique, l'arrivée d'un nouveau défenseur est attendue cet été et le nom de Milan Skriniar revient avec insistance ces derniers jours. Et cela tombe bien puisque l'Inter Milan ne semble pas opposé à son transfert. Giuseppe Marotta explique en effet qu'il est plus simple de remplacer un défenseur central qu'un attaquant, tout en précisant que Lautaro Martinez ne quitterait pas l'Inter.

Mercato - PSG : L’Inter interpelle Luis Campos pour le transfert de Skriniar https://t.co/46Vmkzx3a3 pic.twitter.com/hPTn8DBCSb — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 20, 2022

L'Inter ouvre la porte au transfert de Skriniar