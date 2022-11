Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos prépare un énorme coup

Publié le 11 novembre 2022 à 02h15

Guillaume de Saint Sauveur

Régulièrement annoncé dans le viseur du PSG ces dernières années, N’Golo Kanté a toujours été un profil apprécié par le Qatar. Et alors que son contrat avec Chelsea arrivera à expiration en fin de saison, le club de la capitale envisage de revenir à la charge pour recruter l’international français libre.

Ces dernières années, le PSG a réussi plusieurs jolis coups sur le marché des transferts en attirant des grands noms libres, comme Sergio Ramos, Lionel Messi ou encore Gianluigi Donnarumma, et il semblerait que Luis Campos envisage un deal de la même sorte pour l’été 2023.

Mercato - PSG : Tout se met en place pour N’Golo Kanté https://t.co/wZZ0FZ4bpe pic.twitter.com/j6CzxanKrA — le10sport (@le10sport) November 1, 2022

Le PSG vise Kanté

En effet, comme l’a annoncé Sport Bild, le PSG fait partie des prétendant en course pour recruter N’Golo Kanté (31 ans) gratuitement l’été prochain, au terme de son contrat avec Chelsea. Actuellement blessé et absent de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde, Kanté pourrait donc se consoler dans les mois à venir avec une possible arrivée au PSG. Mais ce n’est pas tout.

Barcelone aussi sur le coup ?

D’autres grosses écuries européennes sont annoncées sur les trace de N’Golo Kanté pour l’été prochain, comme le FC Barcelone ou encore Tottenham où il pourrait retrouver son ancien entraîneur, Antonio Conte. Le PSG est donc prévenu…