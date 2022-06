Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos prépare le départ de Kimpembe… et a déjà ciblé son successeur

Publié le 24 juin 2022 à 20h30 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 24 juin 2022 à 20h32

Alors que Presnel Kimpembe a demandé publiquement une évolution de sa situation contractuelle, l’international français pourrait être surpris de la décision du PSG. Luis Campos, le nouveau conseiller football du club parisien, serait prêt à s’en séparer en cas de bonne offre, surtout que le Real Madrid et des clubs anglais le suivraient. Pour le remplacer, Luis Campos penserait à Attila Szalai, le joueur de Fenerbahçe.

A deux ans de la fin de son contrat avec le PSG, Presnel Kimpembe commence à s’interroger sur son avenir. L’international français n’est pas dupe, il sait que tout peut aller très vite, surtout que Luis Campos planche depuis quelques semaines sur la signature de Milan Skriniar, qui aurait d’ores et déjà accepté de rejoindre le PSG. Alors Presnel Kimpembe se questionne et l'a fait savoir lors de son dernier rassemblement avec l'équipe de France. « Tout le monde connait l'amour que j'ai pour le PSG, je pense que c'est réciproque. J’aurai 27 ans en août, j'arrive à un moment clé de ma carrière, mon prochain contrat sera aussi important. J’attends de rencontrer la nouvelle direction sportive pour échanger sur le futur projet du club. Je pense qu'il va falloir discuter assez rapidement », expliquait-il en conférence de presse.

Campos est prêt à lâcher Kimpembe, qui est suivi par le Real Madrid

Et Presnel Kimpembe a bien raison de s’inquiéter… A en croire les informations du média turc Fanatik , Luis Campos serait prêt à laisser partir le champion du monde 2018 en cas de bonne offre. Avec l’arrivée potentielle de Milan Skriniar et le retour de blessure de Sergio Ramos, le PSG aura des solutions. Tout comme Presnel Kimpembe aura des options s’il doit partir. Toujours selon Fanatik , le Real Madrid et plusieurs clubs de Premier League auraient un œil sur la situation de Presnel Kimpembe. Depuis plusieurs mois, Thomas Tuchel tenterait de retrouver son ancien défenseur, avec qui il a collaboré au PSG. Mais jusque là, le joueur formé à Paris a toujours refusé de quitter son club de toujours. Malgré tout, du côté du PSG, on a déjà préparé la suite…

Tuchel préfère De Ligt et Kimpembe à Koundé. @Nathan_Gissing et @DiMarzio. 🇫🇷L’information de @gerardromero de ce midi est confirmée. — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) June 24, 2022

Pour remplacer Kimpembe, Campos a une idée en Turquie

A peine arrivé, Luis Campos a déjà une idée pour préparer la succession de Presnel Kimpembe. En effet, le conseiller football du PSG s’intéresserait à Attila Szalai, le défenseur de Fenerbahçe. Toutefois, pour laisser partir son joueur, le club turc risque d’être exigeant. Si le PSG serait prêt à proposer 15M€, Fenerbahce devrait faire monter les enchères et demander une somme plus élevée. Sous contrat jusqu’en 2025, l’international hongrois ne sera pas facile à déloger. Reste à savoir si le PSG sera prêt à faire un effort financier pour boucler le transfert d'Attila Szalai.