Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos ne va pas céder pour le transfert de Skriniar

Publié le 18 août 2022 à 21h00 par Pierrick Levallet

Ce n’est plus un secret, Luis Campos cherche à recruter un nouveau défenseur central pour le PSG depuis plusieurs semaines maintenant. Le conseiller sportif parisien a d’ailleurs jeté son dévolu sur Milan Skriniar. Mais le dossier du Slovaque n’avancerait plus vraiment. Mais malgré cela, Luis Campos n’entend pas vraiment bouger de ses positions.

Depuis plusieurs semaines déjà, le PSG et Luis Campos travaillent sur l’arrivée d’un nouveau défenseur central. Mais pour le moment, les choses n’avancent pas vraiment dans le bon sens pour le club de la capitale. Le conseiller sportif parisien a jeté son dévolu sur Milan Skriniar, mais le dossier traine en longueur. Les signaux envoyés par l’Inter ne sont pas vraiment favorables à Luis Campos non plus. Mais malgré cela, le PSG ne démordrait pas.

Mercato - PSG : Campos tape du poing sur la table pour le transfert de Skriniar https://t.co/Ae6Cz1z3FQ pic.twitter.com/BZ7x30Nilt — le10sport (@le10sport) August 18, 2022

Campos ne va pas revoir son offre à la hausse pour Skriniar...

Comme l’explique L’Equipe , Luis Campos continuerait de s’activer pour trouver un nouveau défenseur central droit au PSG après la vente de Thilo Kehrer à West Ham. D’ailleurs, le conseiller sportif parisien n’entend pas vraiment bouger de ses positions pour Milan Skriniar. Le PSG aurait fait une offre à l’Inter pour le Slovaque et ne compterait pas la revoir à la hausse.

... et ne va pas forcer le recrutement d’un nouveau défenseur

La balle est donc dans le camp du club italien désormais. À voir quelle décision prendra le pensionnaire de Serie A pour Milan Skriniar. En attendant, le PSG aurait ouvert d’autres pistes sur le marché. Mais le club de la capitale ne devrait pas forcé le recrutement d’un nouveau défenseur simplement pour faire le nombre. Luis Campos s’attend à un minimum de qualité afin de venir concurrencer les joueurs déjà présents dans l’effectif. Affaire à suivre...