Le PSG doit-il sauter sur l'occasion pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 18 août 2022 à 08h00 par Arthur Montagne

D'ici la fin du mercato, Cristiano Ronaldo devrait continuer à animer les rumeurs. Et pour cause, la star portugaise fait le forcing pour quitter Manchester United, mais peine à trouver un club désireux de l'acquérir. Chelsea, l'Atlético de Madrid ou encore le Bayern Munich ont été cités parmi les clubs intéressés, sans que cela n'aboutisse à un transfert. Le PSG a-t-il intérêt à sauter sur cette opportunité ?

Il y a un an, Cristiano Ronaldo, lassé de sa situation à la Juventus s'était mis en quête d'une porte de sortie. Il a ainsi fait son grand retour à Manchester United. Mais après des débuts très réussis, la saison des Red Devils s'est mal terminée puisque le club mancunien n'a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions. Et à 37 ans, Cristiano Ronaldo ne s'imagine pas disputait une saison sans C1. Par conséquent, un an après son retour, le Portugais fait le forcing pour quitter le club. Après avoir boycotté la reprise de l'entraînement, le quintuple Ballon d'Or était titulaire le week-end dernier lors de la déroute à Brighton (0-4). Mais la volonté de CR7 reste la même. Encore faut-il trouver un club susceptible de l'attirer, ce qui ne semble évident puisque même si son nom a circulé du côté de Chelsea, l'Atlético de Madrid ou encore le Bayern Munich, rien de concret n'a débouché. Et le PSG dans tout ça ?

La proximité Mendes/PSG peut tout changer

Le recrutement de Cristiano Ronaldo n'entre pas dans le nouveau projet du PSG présenté par Nasser Al-Khelaïfi qui se veut moins bling-bling. Un an après avoir attiré Lionel Messi et Sergio Ramos, le club de la capitale mène un mercato plus cohérent comme en témoignent les arrivées de Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches. Néanmoins, comment pourraient réagir les dirigeants qataris quant à la possibilité d'être le seul club de l'histoire du football à aligner Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ? D'autant plus que Jorge Mendes, déjà proche de Nasser Al-Khelaïfi, a vu Luis Campos débarquer au PSG cet été. Et les deux hommes collaborent régulièrement ensemble comme ce fut le cas à l'AS Monaco et au LOSC. Depuis le début du mercato, le club parisien a d'ailleurs déjà recruté deux joueurs de l'écurie Mendes (Vitinha et Renato Sanches) et discute pour le transfert d'un troisième. Il s'agit de Bernardo Silva, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Difficile donc d'imaginer que Jorge Mendes n'ait pas placé le nom de Cristiano Ronaldo lors de l'une de ses nombreuses discussions avec Luis Campos.

Quelle place pour Ronaldo au PSG ?

Néanmoins, sans départ majeur, comme le PSG pourrait évoluer avec Cristiano Ronaldo ? Difficile à dire compte tenu de l'importance prise par Kylian Mbappé, le vrai leader du projet QSI désormais. D'autant plus que Neymar, poussé au départ, réalise un excellent début de saison et a désormais de grandes chances de rester à Paris. Sans oublier Lionel Messi qui semble lui aussi bien plus en forme cette saison. C'est déjà un casse-tête pour trouver un système équilibré avec les trois stars offensives, cela deviendrait insoluble avec quatre. Mais ce ne serait pas la première fois que le PSG version QSI prend une décision qui prend tout le monde de court.

