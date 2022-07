Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos ne lâche rien pour ce dossier brûlant

Lors de ce mercato estival, le PSG souhaiterait consolider son entrejeu. Le club de la capitale a déjà bouclé l’arrivée de Vitinha, mais il ne compterait pas s’arrêter là. Depuis plusieurs semaines maintenant, Luis Campos travaille sur le transfert de Renato Sanches. Et le conseiller sportif parisien ne lâche visiblement rien pour finaliser ce dossier bien qu’aucun accord n’ait encore été trouvé.

Cet été, le PSG a plusieurs chantiers à gérer. Le club de la capitale souhaiterait renforcer son milieu de terrain lors de ce mercato estival et a déjà bouclé l’arrivée de Vitinha. Mais Luis Campos ne compte pas s’arrêter là. Comme Le10Sport.com vous l’a révélé, le conseiller sportif parisien a jeté son dévolu sur Renato Sanches et travaille sur son transfert depuis quelques semaines maintenant. Le PSG aurait d’ailleurs remporté son duel avec le Milan AC dans ce dossier et devrait débourser 12M€ pour recruter l'international portugais. Toutefois, le transfert de Renato Sanches ne serait pas encore totalement bouclé. Mais Luis Campos ne lâche visiblement rien.

Update #Sanches: Been told that there is still no official agreement. But he still wants to join #PSG and they still want him. Matter of time. @SkySportDE 🇵🇹 https://t.co/zFMfQ1tc9A