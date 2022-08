Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos n'a rien pu faire pour le transfert de Lewandowski

Publié le 17 août 2022 à 20h30 par La rédaction

Robert Lewandowski vit ses premiers moments à Barcelone sous le maillot blaugrana. Un temps courtisé par le PSG, sa décision de rejoindre le Barça était radicale et Luis Campos n'avait aucune chance de le recruter. L'ancien attaquant du Bayern Munich voulait changer d'air cet été et n'avait que pour objectif de rejoindre la Catalogne.

Le Barça a frappé un grand coup durant ce mercato estival en bouclant le transfert de Robert Lewandowski et ce malgré la concurrence du PSG. En effet, Luis Campos était très intéressé par l'attaquant polonais au point que Nasser Al-Khelaïfi avait également fait irruption dans le dossier. Mais Lewy n'avait qu'une seule idée en tête : rejoindre le Barça pour remettre le club sur le toit du football.

Mercato - PSG : Mbappé craque en interne, il n'en peut plus de Neymar https://t.co/HkGLkyQloB pic.twitter.com/PQ2SmqbMVV — le10sport (@le10sport) August 17, 2022

«Je suis sûr que nous allons gagner des trophées»

Malgré le nul en ouverture face au Rayo Vallecano, Robert Lewandowski est confiant pour la suite de la saison. « Je pense que cela fait trop longtemps que le FC Barcelone n'a pas gagné de titres, je suis sûr que nous allons les gagner » a-t-il déclaré dans un entretien accordé à LaLiga World avant de poursuivre sur le fait que c'était le moment idéal pour lui d'aller voir ailleurs. « Lorsque j'ai entendu pour la première fois que le FC Barcelone était intéressé pour me faire venir au club, j'ai toujours pensé que c'était le moment idéal, pour moi et pour le club. En Bundesliga, ça s'est bien passé, c'était une bonne expérience pour moi, mais je savais que c'était une autre étape pour ma carrière d'aller en Liga » révèle Lewandowski.

Lewandowski était la cible prioritaire de Campos

D’après les informations de L’Equipe , le premier choix de Luis Campos était bel et bien Robert Lewandowski. Le nouveau conseiller sportif du PSG rêvait de le voir associer à Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque. L’état-major du PSG aurait bel et bien tenté sa chance pour Robert Lewandowski. D’après le quotidien sportif, Nasser Al-Khelaïfi aurait profité de sa proximité avec Pini Zahavi, l’homme qui avait tiré les ficelles en 2017 pour le transfert de Neymar en provenance du FC Barcelone, pour attirer Robert Lewandowski au PSG, en vain.

« Nous avons concouru avec des équipes comme le PSG »