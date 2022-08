Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Ça bouge enfin pour le transfert de Cristiano Ronaldo

Publié le 17 août 2022 à 20h10 par Amadou Diawara

Déterminé à quitter Manchester United lors de ce mercato estival, Cristiano Ronaldo aurait beaucoup de mal à trouver un nouveau point de chute. Toutefois, CR7 aurait tout de même une piste où il pourrait disputer la Ligue des Champions. En effet, le Sporting tenterait de convaincre la star portugaise de faire son retour à Lisbonne.

De retour à Manchester United depuis un an, Cristiano Ronaldo voudrait déjà plier bagages. Alors que les Red Devils ne sont pas qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions, CR7 souhaiterait prendre le large pour rejoindre un club qualifié pour la C1.

Mercato : Nouveau rebondissement l'avenir de Cavani https://t.co/P2B1FrAC4B pic.twitter.com/gJfOlZnJh7 — le10sport (@le10sport) August 17, 2022

Le Sporting essaie de convaincre Cristiano Ronaldo

Pour obtenir gain de cause, Cristiano Ronaldo aurait demandé à la direction de Manchester United de la laisser partir en cas de bonne offre. Toutefois, aucune proposition sérieuse ne serait arrivée sur le bureau des Red Devils pour le moment. Ce qui donnerait des idées au Sporting.

Le Sporting seul au monde pour le transfert de Cristiano Ronaldo ?